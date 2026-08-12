Mariano Molina presentó por primera vez “Bordes” en la sala Van Gogh, una obra que pone el foco en la realidad de los barrios Madres a la Lucha y Aires Argentinos.
La propuesta busca mostrar una realidad que, según el artista, muchas veces queda fuera de la mirada cotidiana de la sociedad, concentrada principalmente en la zona céntrica y los barrios aledaños.
Molina explicó que quiso abordar esta realidad sin romantizarla y desde una mirada más cruda, en contraste con los contenidos que habitualmente realiza sobre paisajes y aspectos positivos de la ciudad.
La obra nació a partir de una visita al basural y de su posterior acercamiento al barrio Madres a la Lucha. Para realizarla, el artista recorrió la zona e interactuó con vecinos, trabajadores, personas vinculadas al merendero y niños.
“Bordes” propone así mirar aquello que muchas veces queda en los márgenes y acercar al público una realidad social que forma parte de Río Gallegos.
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