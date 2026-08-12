Mariano Molina presentó “Bordes”, una mirada cruda sobre los barrios periféricos de Río Gallegos

Mariano Molina presentó por primera vez “Bordes” en la sala Van Gogh, una obra que pone el foco en la realidad de los barrios Madres a la Lucha y Aires Argentinos.

La propuesta busca mostrar una realidad que, según el artista, muchas veces queda fuera de la mirada cotidiana de la sociedad, concentrada principalmente en la zona céntrica y los barrios aledaños.

Molina explicó que quiso abordar esta realidad sin romantizarla y desde una mirada más cruda, en contraste con los contenidos que habitualmente realiza sobre paisajes y aspectos positivos de la ciudad.

La obra nació a partir de una visita al basural y de su posterior acercamiento al barrio Madres a la Lucha. Para realizarla, el artista recorrió la zona e interactuó con vecinos, trabajadores, personas vinculadas al merendero y niños.

“Bordes” propone así mirar aquello que muchas veces queda en los márgenes y acercar al público una realidad social que forma parte de Río Gallegos.