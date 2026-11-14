Marina Calabró ganó el Martín Fierro de cable 2026 y habló con La Opinión Austral

La periodista y conductora se llevó la estatuilla a Mejor Conducción Femenina y compartió su emoción tras una noche muy especial, en la que también estuvo al frente de la ceremonia. “Uno no se luce solo, es un trabajo de equipo”, destacó en diálogo con el periodista Fernando Zabala de La Opinión Austral.

Además, habló de los desafíos personales que atravesó, el acompañamiento de sus seres queridos y el mensaje que le dejó la visita del papa Francisco. ¡Mirá la entrevista exclusiva!