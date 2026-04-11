Con el objetivo de diversificar la producción y fortalecer la cadena del guanaco, se realizó la primera jornada “Carne de guanano: nueva identidad gastronómica de la Patagonia”.
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