Martín Chávez advirtió sobre la pérdida de empleos y el conflicto en el Poder Judicial

El concejal de Río Gallegos por Unión por la Patria, Martín Chávez, abordó la coyuntura política e institucional de la provincia de Santa Cruz, señalando su preocupación por la paralización de las sesiones en el Consejo Deliberante y la crisis económica que impacta en el empleo local. Durante la entrevista, el edil cuestionó las justificaciones presupuestarias del cuerpo legislativo municipal y criticó las decisiones de gestión del Ejecutivo provincial.

Respecto a la dinámica dentro del Consejo Deliberante y la falta de actividad en el recinto, Chávez remarcó: “En todas las oficinas del Consejo Deliberante hay impresoras, hay papel. Lo que no hay es una sana administración… A nosotros nos votan para ir y sesionar y para brindar soluciones en cada una de las sesiones”. Asimismo, el concejal advirtió sobre el deterioro del mercado de trabajo en la capital provincial y el impacto comercial de la recesión: “Hoy la mayoría de nuestra comunidad está realmente muy preocupada viviendo una situación realmente muy crítica en lo que hace al desempleo… perdimos 200 puestos de trabajo en Autofarma, 10 puestos de trabajo en Intercargo y 40 puestos de trabajo en Carrefour”.

En el ámbito institucional, el representante opositor se refirió al conflicto generado en el Poder Judicial tras el retiro de vocales del Tribunal Superior y las controversias en torno a nombramientos oficiales: “Hay una distancia entre la agenda que propone el Ejecutivo provincial, que habla de un quiebre de la institucionalidad, y las preocupaciones de la comunidad”. Finalmente, abogó por la reconstrucción del Partido Justicialista y la búsqueda de acuerdos programáticos a largo plazo para garantizar la estabilidad económica y social en la región.