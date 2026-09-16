Martín Domínguez: los peligros inmediatos de la IA y el debate por su legislación

El doctor en Ciencias de la Computación y docente universitario Martín Domínguez analizó en La Mañana de LU12 los desafíos inmediatos y a mediano plazo que plantea el desarrollo de la inteligencia artificial. Durante la entrevista, el especialista desmitificó los escenarios de ciencia ficción para focalizarse en problemáticas concretas como el elevado consumo de recursos naturales y energía que demandan los centros de datos, el costo económico real del procesamiento de información y la pérdida progresiva de puestos de trabajo en el sector del software.

Asimismo, Domínguez advirtió sobre los riesgos asociados al sesgo ético en la toma de decisiones automatizada, la cesión no consciente de datos personales y biométricos a través de dispositivos móviles, y las consecuencias cognitivas del uso irrestricto de pantallas en menores de edad. En ese marco, el investigador remarcó la importancia de mantener al ser humano en la cadena de control, preservar la formación técnica independiente para evitar la dependencia tecnológica internacional y avanzar en marcos regulatorios y de gobernanza responsables a nivel estatal.