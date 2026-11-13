Martín Fierro 2026: “Crónica es el canal de los policiales”

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Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, conductores de Siempre Noticias, hablaron con La Opinión Austral sobre su nominación en la categoría Noticiero Diurno y el trabajo en equipo que construyeron durante los últimos dos años.

En la entrevista, destacaron la importancia de respetar a las víctimas y verificar cada información antes de publicarla. “Tenés que dudar siempre, nunca quedarte con una sola versión”, sostuvo Caruso.

Además, compartieron sus expectativas para la ceremonia y recordaron algunas de las coberturas que más los impactaron durante el año.

La Opinión Austral realizó una cobertura especial de los Martín Fierro de Cable 2026 con Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.