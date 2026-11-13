El periodista Diego Brancatelli dialogó con La Opinión Austral durante la cobertura especial de los Martín Fierro de Cable 2026.
Se refirió a la visita del papa León XIV a la Argentina y cuestionó la organización de la carpa VIP durante el encuentro con el Pontífice.
Además, opinó sobre la inflación de octubre y la situación económica del país. Consultado acerca de quién podría competir electoralmente con el Gobierno en 2027, respondió: “El perro Pluto, este y cualquiera”.
Mirá la entrevista completa en la cobertura especial de La Opinión Austral, de la mano de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.
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