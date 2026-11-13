Martín Fierro 2026: Luis Novaresio habló con La Opinión Austral

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El periodista, nominado en dos categorías, dialogó con La Opinión Austral durante la cobertura especial de los Martín Fierro de Cable 2026 y compartió sus impresiones sobre la actualidad argentina.

Luis Novaresio se refirió a la visita del papa León XIV y contó por qué quedó conmovido por su mensaje. También analizó el impacto de la inflación en los bolsillos y se pronunció sobre el escenario electoral de 2027.

“Fue mesurado, pero potente. Fue amable, pero no meloso”, expresó al referirse al Pontífice.

Mirá la entrevista completa en la cobertura especial de La Opinión Austral, a cargo de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.