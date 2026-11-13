Martín Fierro 2026: Marcelo Carbone anticipó novedades de Crónica

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El director de Grupo Crónica habló con La Opinión Austral sobre las nominaciones del canal en los Martín Fierro de Cable 2026 y destacó la popularidad como parte de su identidad.

Además, adelantó que preparan una nueva escenografía, repasó la cobertura de la visita del papa León XIV y anticipó proyectos y sorpresas para 2027.

“Los Martín Fierro son un gran premio, un premio básicamente popular. Es en parte la esencia de Crónica, la popularidad”, expresó.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.