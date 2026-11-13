Martín Fierro 2026: Rulo Schijman y Melina Fleiderman hablaron con La Opinión Austral

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Los conductores de Imbatibles, Rulo Schijman y Melina Fleiderman, de Crónica TV, dialogaron con La Opinión Austral sobre su presente en televisión, el trabajo en equipo y la pasión por el periodismo.

También compartieron sus impresiones sobre la visita del papa León XIV y destacaron su mensaje de amor, paz y reconciliación.

“Una pantalla de televisión es un puente y nosotros tenemos una oportunidad histórica todos los días de escuchar los dolores de la sociedad en primera persona”, expresó Fleiderman.

Además, se refirieron a la experiencia de trabajar juntos y al desafío cotidiano de informar y entretener a la audiencia.

Seguí la cobertura especial de La Opinión Austral con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.