Martín Fierro 2026: Sergio Goycochea habló con La Opinión Austral

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El exarquero de la Selección argentina, Sergio Goycochea, dialogó con La Opinión Austral durante la cobertura especial de los Martín Fierro de Cable 2026. Está nominado en la categoría Deportivo por el programa El juego, que conduce junto a Marcelo Benedetto.

Además, habló sobre la continuidad de Lionel Scaloni, la renovación del seleccionado y quién podría llevar la camiseta número 10 después de Lionel Messi. “No hay que volverse locos. No carguemos a Nico Paz”, sostuvo.

También analizó el presente de Boca Juniors y sus posibilidades en las distintas competencias.

“Estar entre los ternados está buenísimo”, expresó sobre su nominación.

Mirá la entrevista completa en la cobertura especial de La Opinión Austral, con los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose.