Mas de 200 vehículos y 11 categorías: Río Gallegos se prepara para la 5° Expo Multimarca

Marcela Carrillo y Bárbara Herrera, integrantes de Mujeres Fierreras, visitaron La Opinión Austral y contaron cómo nació el grupo hace 11 años y los preparativos para una nueva edición del encuentro. La exposición será este sábado 21 de noviembre, desde las 19, en el autódromo José Muñiz, con entrada libre y gratuita.

Habrá autos, motos y camionetas de Santa Cruz y Chile, premios en distintas categorías, votación de los expositores, bandas en vivo y propuestas para toda la familia. También estará abierta la pista de karting desde las 20 hasta la medianoche.

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