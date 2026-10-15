Matías Cortijo brindó detalles sobre la licitación de la nueva planta cloacal de Las Heras

El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) dialogó con La Opinión Austral sobre la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 24/SP/2026, destinada a la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Las Heras, una obra que cuenta con un presupuesto oficial superior a los $21.722 millones.

Además, explicó los próximos pasos del proceso licitatorio, los plazos estimados para el inicio de los trabajos y los detalles de un proyecto que busca mejorar el saneamiento y contempla la reutilización del agua tratada para riego.

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