El presidente de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) dialogó con La Opinión Austral sobre la apertura de sobres de la Licitación Pública N.º 24/SP/2026, destinada a la construcción de la nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Las Heras, una obra que cuenta con un presupuesto oficial superior a los $21.722 millones.
Además, explicó los próximos pasos del proceso licitatorio, los plazos estimados para el inicio de los trabajos y los detalles de un proyecto que busca mejorar el saneamiento y contempla la reutilización del agua tratada para riego.
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