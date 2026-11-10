“Me dio orgullo y me puse a llorar”: la emoción de los fieles que esperan a León XIV

Durante la misa, cientos de personas se congregaron en las inmediaciones de la Catedral Metropolitana con la ilusión de ver al papa León XIV. En diálogo con La Opinión Austral, una joven chilena expresó su emoción: “Estoy muy emocionada, quiero verlo. Hay demasiada gente en la calle que lo quiere ver”.

Otra joven argentina contó que pudo verlo de cerca cuando llegó a la Catedral: “Me dio orgullo y me puse a llorar. Ahora estoy con fe de verlo otra vez”. Además, aseguró que se quedará esperando con la esperanza de volver a verlo. 🙏🇦🇷

📍 La Opinión Austral realiza una cobertura especial desde Buenos Aires, con sus periodistas @moralesmlaura y @cami_fp, quienes siguen de cerca cada una de las actividades del Papa en la capital argentina.

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