Megacausa de narcolavado:Vidal asume la administración de dos estancias de Lázaro Báez

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció que la Provincia asumirá la administración de dos estancias vinculadas al empresario Lázaro Báez, en el marco de una causa federal por narcolavado.

A través de sus redes sociales, Vidal afirmó: “Es la primera vez que se hace justicia de verdad” y sostuvo que los bienes que pertenecen a los santacruceños deben volver a la comunidad.

El mandatario recorrió la estancia Alquinta, a la que describió como una de las propiedades más lujosas de la Patagonia, y anticipó que mostrará parte del patrimonio vinculado a causas de corrupción.

Según expresó el gobernador, la decisión de la Justicia Federal representa un avance para que esos bienes puedan ser recuperados en beneficio del pueblo de Santa Cruz.

“Los tiempos cambiaron. Lo que pertenece a los santacruceños tiene que volver a los santacruceños”, manifestó Vidal.