Menores e imputabilidad: cómo impacta el nuevo régimen penal juvenil en Río Gallegos

En entrevista con LU12 AM680, el juez Penal Juvenil de Río Gallegos, Dr. Fernando Zanetta, analizó las repercusiones de la suspensión por 60 días del nuevo régimen penal juvenil en la provincia de Buenos Aires a raíz de un hábeas corpus. El magistrado aclaró que la medida cautelar responde a la falta de infraestructura de alojamiento para menores en grandes centros urbanos y descartó inconvenientes de hacinamiento inmediatos en Santa Cruz, donde el Dispositivo para Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal dispone de plazas suficientes.

Asimismo, Zanetta evaluó la baja de la edad de punibilidad de 16 a 14 años, advirtiendo que las estadísticas muestran una baja incidencia de delitos graves en esa franja etaria y remarcando la necesidad de abordar las causas sociales y familiares de la problemática. Finalmente, al ser consultado por el caso de la alumna de 13 años del Colegio Secundario N° 25, explicó que por su edad la joven resulta no punible bajo la nueva normativa, aunque el fuero penal investigará el hecho para descartar la participación de adultos o menores punibles, derivando la contención del entorno familiar y escolar a los organismos de Niñez y al Fuero de Familia mediante la Ley Provincial N° 3062.