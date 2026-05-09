El capitán argentino aseguró que, aunque siempre hay que ilusionarse, cree que hay otros favoritos que llegan mejor a nivel de grupo.
Lionel Messi destacó que Francia está muy bien y cuenta con jugadores de gran nivel para la competición.
También mencionó a España y Brasil, afirmando que los brasileños siempre son candidatos para pelear torneos oficiales.
El listado de potencias se completa con Alemania e Inglaterra, sumando además a la selección de Portugal por ser muy competitiva.
A pesar de su análisis, Messi fue contundente al decir que Argentina siempre va a competir y dar el máximo.
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