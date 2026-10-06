Messi: una vida contada en camisetas

De Newell’s al Inter Miami, pasando por Barcelona, PSG y, por supuesto, la Selección Argentina. La muestra “Colección Messi”, presentada en el marco del Olé Summit en la Usina del Arte, reunió camisetas que recorren cada capítulo de la carrera de Lionel Messi: sus primeros pasos, sus goles, sus títulos y los momentos que marcaron para siempre la historia del fútbol. Cada casaca guarda una historia y un recuerdo: ¿dónde estabas cuando Messi hizo aquel gol?

Entre camisetas, recuerdos y emociones, el recorrido también compartió espacio con la Colección Maradona. Dos leyendas, una misma pasión y una historia que atraviesa generaciones. Desde aquella primera camiseta de Newell’s hasta la celeste y blanca que vistió como capitán, Messi dejó una huella imborrable. Una colección para mirar, recordar y volver a sentir cada momento. ¡Hasta siempre, capitán!