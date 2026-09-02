Milei convocó a cadena nacional tras la respuesta de Trump sobre el reclamo por Malvinas

El Gobierno nacional alista una cadena nacional conducida por el presidente Javier Milei para referirse a la Cuestión Malvinas, luego de que el mandatario estadounidense Donald Trump expresara que revisará las posturas geopolíticas de su administración respecto al respaldo a Gran Bretaña. La iniciativa presidencial reabrió el debate sobre el alcance real de las declaraciones internacionales y la conveniencia de utilizar los medios oficiales para dicho mensaje.

Durante el análisis periodístico, se advirtió sobre la falta de precisiones concretas por parte de la Casa Blanca y la habitual alineación histórica entre Estados Unidos y el Reino Unido: “Estados Unidos siempre se ha declarado neutral en términos bélicos o geopolíticos, pero sabemos que no es neutral; siempre ha apoyado a Inglaterra porque son socios históricos”. Asimismo, se cuestionó la utilización del tema como una estrategia política interna ante una de las causas que genera mayor consenso en la ciudadanía argentina: “Me da la impresión de que el tema está siendo inflado por parte del Gobierno argentino porque saben que la causa Malvinas es una causa en la cual nos hemos puesto de acuerdo los argentinos… me parece muy livianito que se agarren de eso para hacer una cadena nacional”.

Finalmente, el informe repasó las fricciones diplomáticas paralelas en la región, tales como la molestia generada en el gobierno de Chile durante la visita del presidente Gabriel Boric a Magallanes por declaraciones de las Fuerzas Armadas argentinas, así como los reclamos del Poder Ejecutivo hacia la prensa tras las críticas recibidas por la convocatoria a la cadena nacional.