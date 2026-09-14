Milei convocó a los bloques oficialistas tras el anticipo sobre la agenda económica

El presidente Javier Milei convocó a senadores y diputados de La Libertad Avanza a una reunión en la Casa Rosada para el próximo lunes por la tarde. Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el encuentro se desarrollará en el marco del inicio de una intensa agenda legislativa y en la previa de la presentación del Presupuesto 2027, momento en que se expondrá “sobre el rumbo de la economía”.

La cita coincide además con la fecha en que “se girará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”. En el último tiempo, el mandatario adquirió la rutina de convocar a los representantes de ambas cámaras antes del tratamiento de iniciativas centrales para el Poder Ejecutivo; en esas instancias, “imparte la línea discursiva con la que busca defender las públicamente”, tal como ocurrió durante los debates por “la reforma del Banco Central de la República Argentina” y el tratamiento sobre “el aumento de la mora de la familia”.

A nivel regional, la convocatoria contará con la presencia del diputado Jairo Guzmán, señalado como “el único que es de la Libertad Avanza acá de la provincia de Santa Cruz”.