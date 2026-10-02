Milei desde París: sus definiciones sobre la economía y el plan para 2028

El presidente de la Nación, Javier Milei, encabezó la delegación argentina en la Argentina Week en París, Francia, acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el canciller Pablo Quirno; el presidente del Banco Central, Santiago Bausili; el jefe de Gabinete y funcionarios nacionales. La comitiva contó además con la participación de doce gobernadores y una vicegobernadora, entre ellos Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Marcelo Orrego (San Juan), Carlos Sadir (Jujuy), Alberto Weretilneck (Río Negro), Rolando Figueroa (Neuquén), Gustavo Sáenz (Salta), Jorge Macri (CABA), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y la vicegobernadora Myrian Prunotto (Córdoba), acompañados por ministros provinciales como Jaime Álvarez de Santa Cruz.

Durante la agenda oficial en suelo francés, la delegación fue recibida por el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tras la reunión, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó la importancia de la gira internacional al manifestar: “Nuestra provincia necesita inversiones, nuevos mercados y más oportunidades para producir porque para distribuir más, primero tenemos que producir más. Salimos al mundo a buscar inversiones y nuevos mercados para Santa Cruz. Esto no se consigue esperando, hay que salir, mostrar lo que tenemos, generar vínculos y defender los intereses de Santa Cruz. Tenemos recursos, capacidad y mucho por desarrollar. El desafío es transformar todo eso en inversión, producción y trabajo para nuestra gente. Para eso estamos acá”.

A su vez, en el marco de la jornada desarrollada en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se abordaron oportunidades en energía, minería, agroindustria, infraestructura, salud y biotecnología. En su exposición ante empresarios europeos, el presidente Javier Milei defendió la agenda internacional de su Gobierno y cuestionó a los sectores opositores al señalar: “Muchas veces tenemos que sufrir críticas por parte de una oposición malintencionada que vilipende nuestra agenda internacional diciendo que no sirve para nada. Pero la realidad es que en cada viaje de esta índole siempre retornamos con anuncios de inversión de enorme magnitud. Tan solo en el anterior Argentina Week celebrado en Nueva York en marzo recibimos anuncios por más de 16 000 millones de dólares. Esperamos que esta gira sea igual de fructífera o más”.

Respecto de la situación macroeconómica y las proyecciones de su gestión, el mandatario nacional afirmó: “Heredamos un estado quebrado que estaba camino a una de las peores crisis de su historia. Teníamos un déficit de cinco puntos del PBI en el tesoro y otros 10 en el Banco Central”. En ese sentido, destacó la labor del equipo económico y sostuvo: “Cualquier inversor que siga de cerca a la Argentina sabe que si nuestro gobierno es reelecto en 2027, 2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia. Y eso va a verse tanto en los mercados financieros como en la economía real”. Finalmente, subrayó la línea doctrinaria de su programa de gobierno afirmando que “al populismo no se lo combate con más populismo, sino con más libertad y con más ortodoxia”, concluyendo que “el camino que tenemos por delante es claro. No vamos a descansar hasta hacer a la Argentina el país con mayor libertad económica del mundo”.

En paralelo a la búsqueda de capitales extranjeros, la gira incluyó encuentros reservados del mandatario con los gobernadores para evaluar la coyuntura económica y analizar el escenario político de cara a las próximas elecciones legislativas, abordando propuestas vinculadas a la eventual suspensión o postergación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO).