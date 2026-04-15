Milei en AmCham: “La inflación va a bajar y la economía va a volver a crecer”

El presidente Javier Milei dio el discurso de cierre del evento y aseguró que mantendrá su política económica.

Reconoció que el dato de inflación de marzo (3,4% no fue el esperado y que viene mostrando una leve suba en los últimos meses, pero aseguró que la tendencia cambiará. Durante su exposición en AmCham, explicó que factores estacionales, la caída previa en la demanda de dinero y el impacto de rubros como educación, transporte y carnes incidieron en el índice. Aún así, fue contudente: “Para adelante va a bajar”.