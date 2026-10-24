Milei en España: qué dijo contra Pedro Sánchez y la irónica respuesta del presidente español

Durante su visita a España, Javier Milei reavivó la polémica bilateral al tildar de “dictador” al mandatario español. La respuesta no se hizo esperar: Pedro Sánchez recogió el guante en la televisión pública (en el programa La Revuelta con David Broncano) y respondió apuntando a los datos del salario mínimo en Argentina. Además, el particular guiño musical a Lali Espósito que sumó más condimento al cruce.

En el estudio de LU12 AM680 Río Gallegos, el equipo de La Mañana de LU12 repasa los fragmentos clave, las repercusiones en la prensa española y el trasfondo de una relación diplomática cada vez más tensa.