Milei negó una interna con Bullrich y la definió como su “socia política”

El presidente Javier Milei salió a despejar las versiones de un posible enfrentamiento con Patricia Bullrich, actual jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado. Durante una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann en A24, explicó que una publicación suya en redes sociales, que había despertado interpretaciones sobre una interna, estaba dirigida al kirchnerismo y no a la exministra de Seguridad.

“¿Cómo la vamos a echar? Es la jefa de la bancada de senadores, es mi socia política”, aseguró el mandatario. Además, consideró que las versiones sobre una ruptura responden al interés de sectores del denominado círculo rojo que, según su análisis, se ven perjudicados por el modelo económico que impulsa su Gobierno.