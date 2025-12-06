Milei presentó los aviones F-16 en Córdoba

El presidente Javier Milei encabezó en Río Cuarto la presentación de los primeros seis aviones F-16 adquiridos a Dinamarca, una incorporación que el Gobierno calificó como un “hito estratégico” para recuperar capacidades operativas de la Fuerza Aeroespacial Argentina.

Durante el acto, Milei afirmó que se trata de “un día histórico” y que estas aeronaves serán “los nuevos custodios del espacio aéreo argentino”. La jornada incluyó un sobrevuelo por Buenos Aires que, según el mandatario, permitió que “cientos de miles de argentinos levantaran la mirada y vieran a sus ángeles protectores surcando el cielo”.

El primer lote está compuesto por cuatro F-16BM y dos F-16AM que llegaron al país tras un vuelo ferry desde Dinamarca. Luego del reacondicionamiento, serán trasladados a la VI Brigada Aérea de Tandil. El Gobierno proyecta nuevas etapas del programa para 2025, mientras continúa el entrenamiento de pilotos y técnicos especializados.

Del acto participaron Karina Milei, Luis Petri, Carlos Presti, Manuel Adorni, Alejandra Monteoliva, Diego Santilli, Federico Sturzenegger, Pablo Quirno y Martín Menem. La presentación marcó un nuevo capítulo en la política de defensa y en el vínculo del Gobierno con las Fuerzas Armadas.