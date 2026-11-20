Milei reconoció que hay argentinos que “experimentas privaciones” económicas

En una entrevista con Eduardo Feinmann por A24, el Presidente fue consultado sobre las dificultades económicas que atraviesan los hogares y reconoció que existen sectores de la población que todavía no logran cubrir sus necesidades. Aunque cuestionó la expresión “no llegar a fin de mes”, admitió que hay personas que experimentan privaciones y vinculó esa situación con los indicadores oficiales de pobreza.

“Si la frase significa que la gente experimenta privaciones, entonces no es que la gente no llega a fin de mes, la gente experimenta privaciones”, explicó Milei. Sin embargo, defendió los resultados de su gestión y sostuvo: “Hay, claro, entonces gente que no llega a fin de mes, pero hay 12 millones menos que en el kirchnerismo”. También descartó implementar un “Plan Platita” y ratificó que el equilibrio fiscal seguirá siendo una prioridad de su Gobierno.