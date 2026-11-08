Milei recordó al papa Francisco: “El argentino más importante de la historia”

Durante el encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei dedicó parte de su discurso a recordar a Jorge Bergoglio, el papa Francisco.

“Quiero comenzar recordando a nuestro querido Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, el argentino, sin lugar a dudas, más importante de la historia y el primer Papa latinoamericano”, expresó el mandatario ante León XIV.

Milei destacó que su partida “dejó un vacío enorme en todo nuestro pueblo” y recordó su humanidad, generosidad y la huella que dejó tanto en los fieles como en quienes no pertenecen a la Iglesia.

“Él ya no está físicamente con nosotros y, sin embargo, tenemos el consuelo de que seguirá presente por el resto de nuestras vidas”, manifestó.

La Opinión Austral realiza una cobertura especial de la visita del Papa León XIV en Buenos Aires, con Camila Ferrer Pose y Laura Morales.