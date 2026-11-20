Milei: “Si logramos disipar el riesgo kuka, en 35 años somos Estados Unidos”

El presidente Javier Milei volvió a realizar una proyección optimista sobre el futuro económico del país y aseguró que, si se mantiene el rumbo de su administración, Argentina podría alcanzar niveles de desarrollo similares a los de Estados Unidos en las próximas décadas. Lo hizo durante una entrevista con Eduardo Feinmann en A24, donde defendió las reformas económicas y la reducción de impuestos impulsadas por su gestión.

“Si logramos disipar el riesgo kuka, seguimos bajando impuestos y haciendo reformas, en 35 años somos Estados Unidos”, afirmó. Además, fue más allá en sus proyecciones y sostuvo que en 15 o 20 años el país será una potencia y que en 30 o 40 años podría convertirse en el más rico del mundo. En ese contexto, defendió los resultados económicos de su Gobierno y aseguró que la inflación cayó, los salarios crecieron y la actividad económica muestra una evolución superior a la de administraciones anteriores.