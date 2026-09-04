Milei sobre Malvinas: “La Argentina no se quedará de brazos cruzados”

Javier Milei aseguró que la cuestión Malvinas enfrenta “un peligro claro y urgente” y afirmó que el Gobierno desplegará todas las herramientas del Estado para defender el reclamo argentino.

El Presidente mencionó medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para disuadir a empresas y actores vinculados con proyectos de extracción de petróleo en las islas.

Según detalló, la Cancillería ya envió cerca de 180 notas de desaliento a empresas y a más de 29 países involucrados en distintos proyectos en las Islas Malvinas.

Además, anunció que firmará un decreto para agilizar los procedimientos sancionatorios previstos por la Ley 26.659 contra quienes participen de iniciativas de extracción de petróleo en territorio argentino bajo ocupación británica.

El Gobierno también buscará facilitar sanciones contra empresas, accionistas, directores y proveedores involucrados, además de inhabilitar para operar en Argentina a compañías que participen directa o indirectamente de proyectos en las islas sin autorización argentina.

“Quienes operan en nuestras islas a espaldas del Gobierno argentino tendrán que elegir entre una apuesta ilegal en un territorio disputado y una operación rentable y segura en un país soberano con reglas claras y previsibilidad”, sostuvo Milei.