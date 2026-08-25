Milei tiene su segunda mejora mensual sobre el Índice de Confianza en su gestión | La Mañana de LU12

No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

En La Mañana de LU12 analizaron el último Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que registró en agosto una mejora del 6,4% mensual y alcanzó los 2,06 puntos.

El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores sobre 1.000 casos, mostró mejoras en cuatro de las cinco dimensiones evaluadas: eficiencia en la administración, preocupación por el interés general, evaluación general del Gobierno y honestidad.

El comentario radial puso el foco en el contraste entre la recuperación que refleja la encuesta y otros indicadores vinculados a la realidad económica, como el endeudamiento de las familias, las dificultades para llegar a fin de mes y la preocupación por conservar el empleo.

Además, se repasó la evolución de la imagen de Javier Milei frente a las gestiones anteriores y el impacto que estos indicadores pueden tener de cara a las próximas elecciones.

📻 La Mañana de LU12

📍 Río Gallegos, Santa Cruz

📊 Índice de Confianza en el Gobierno

🇦🇷 Política y economía nacional

#Milei #ConfianzaEnElGobierno #LaMañanaDeLU12 #LaOpiniónAustral