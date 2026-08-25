En La Mañana de LU12 analizaron el último Índice de Confianza en el Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, que registró en agosto una mejora del 6,4% mensual y alcanzó los 2,06 puntos.
El relevamiento, realizado por Poliarquía Consultores sobre 1.000 casos, mostró mejoras en cuatro de las cinco dimensiones evaluadas: eficiencia en la administración, preocupación por el interés general, evaluación general del Gobierno y honestidad.
El comentario radial puso el foco en el contraste entre la recuperación que refleja la encuesta y otros indicadores vinculados a la realidad económica, como el endeudamiento de las familias, las dificultades para llegar a fin de mes y la preocupación por conservar el empleo.
Además, se repasó la evolución de la imagen de Javier Milei frente a las gestiones anteriores y el impacto que estos indicadores pueden tener de cara a las próximas elecciones.
📻 La Mañana de LU12
📍 Río Gallegos, Santa Cruz
📊 Índice de Confianza en el Gobierno
🇦🇷 Política y economía nacional
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