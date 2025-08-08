Misa de San Cayetano: fuerte mensaje del Arzobispo de Buenos Aires Jorge García Cuerva

En Liniers, el arzobispo de Buenos Aires lanzó duras críticas al Gobierno nacional por el veto a aumentos de jubilaciones y la Ley de Emergencia en Discapacidad, y también cuestionó una medida del Gobierno porteño que prevé multas para quienes revisen la basura.

Ante cientos de fieles, pidió cuidar a los más pobres, ancianos y personas con discapacidad, y reclamó no ser indiferentes ante quienes buscan comida en los tachos por necesidad.

Llamó a dejar atrás el odio y las descalificaciones para construir una Argentina de reconciliación, encuentro y trabajo digno, señalando que “no es grieta, es herida” y que puede cicatrizar si hay respeto y unidad.

#politica #sociedad #iglesia #laopinionaustral