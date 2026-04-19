Misa en homenaje al 13° aniversario del fallecimiento del Padre Juan en Río Gallegos

La comunidad se reunió en la Parroquia San José Obrero para celebrar una misa en memoria del querido Padre Juan, quien dejó una huella imborrable como guía espiritual, padre y amigo entrañable de los fieles.

Durante la ceremonia se destacó su sencillez y su capacidad de estar presente en los momentos de mayor dolor, manteniendo siempre una mirada misericordiosa que acercaba a Dios a la vida cotidiana de las familias.

Los testimonios resaltaron su entrega total y su legado de amor hacia los más necesitados, recordándolo como un hombre que vivía lo que predicaba y que dedicó su energía a construir una iglesia viva en los barrios.

Con profunda emoción, los presentes llamaron a mantener encendida la llama de fe que él inició, siguiendo el ejemplo de un hombre que enseñó que la iglesia no son las paredes, sino la gente misma.