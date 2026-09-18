Misterio en Santa Cruz: intensifican la búsqueda de tres vecinos desaparecidos

La Policía de Santa Cruz junto a Bomberos y la Dirección de Investigaciones continuaron con los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Alfredo Morales Roa, de 81 años, desaparecido desde el 7 de agosto en Río Gallegos. Durante la jornada se realizaron rastrillajes en las lagunas formadas en el barrio El Faro —frente al Club Defensores y cerca de la Laguna de los Patos— con resultados negativos, además de concretarse una nueva inspección ocular en la vivienda del vecino, quien vivía solo y se dedicaba a la recolección de chatarra.

En el informe en vivo a cargo de Matías Fenelli para La Mañana de LU12, se repasaron las dificultades operativas de la investigación al no contar el hombre con teléfono celular, siendo su última imagen registrada por una cámara de seguridad en un comercio del barrio Evita. Asimismo, el equipo periodístico repasó la preocupación institucional ante la acumulación de casos de personas desaparecidas en la ciudad, que incluye las búsquedas de César Agustín Aguilar Pérez y de Gabriel Mileca.