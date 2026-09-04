Mitos, duendes y el Lobisón: Desorden en la Mesa repasa las leyendas paranormales de la región

Durante la columna dedicada al folclore y a los mitos urbanos regionales de Desorden en la Mesa, se realizó un recorrido por diversas criaturas y relatos paranormales característicos de la Argentina y de Chile. Entre las leyendas abordadas, se destacaron el Nahuelito en la Patagonia, la figura del Lobisón como el séptimo hijo varón, la Luz Mala en las zonas rurales, el Pombero en el norte del país, el Futre en la región de Cuyo y la Dama de Blanco en Buenos Aires. Asimismo, se repasaron mitos del sur de Chile como el Trauco, el Cuchivilú y la Fiura.

Hacia el cierre del bloque, se compartió una vivencia familiar ocurrida en Puerto Porvenir, Chile, en una vivienda donde había fallecido una persona sola tiempo atrás: “Todas las noches la veían a la señora en el altillo de arriba, ventana redonda, llorando en el vidrio… Se escuchaban llantos de bebé, se escuchaba de todo en esa casa”. La experiencia concluyó con un episodio en el que se avistaron tres figuras oscuras en la escalera, lo que llevó a la familia a solicitar una intervención en la propiedad.