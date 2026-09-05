El tradicional comercio de indumentaria ubicado en la Galería Centro, sobre avenida Kirchner casi San Martín, atraviesa sus últimas semanas de actividad. La caída de las ventas y el aumento de los gastos hicieron imposible sostener el local.
Su propietaria, Rosa Vargas, contó a La Opinión Austral que durante este mes realizan una liquidación total y también ofrecen parte del mobiliario, como percheros y mostradores. “No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, expresó.
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