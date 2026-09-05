Modas Amore cierra sus puertas después de 30 años en Río Gallegos

El tradicional comercio de indumentaria ubicado en la Galería Centro, sobre avenida Kirchner casi San Martín, atraviesa sus últimas semanas de actividad. La caída de las ventas y el aumento de los gastos hicieron imposible sostener el local.

Su propietaria, Rosa Vargas, contó a La Opinión Austral que durante este mes realizan una liquidación total y también ofrecen parte del mobiliario, como percheros y mostradores. “No hay ventas y los gastos no se pueden sostener”, expresó.