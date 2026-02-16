Momento inolvidable en River: el joven patagónico que bailó con Bad Bunny

Ignacio “Nacho” Gómez, estudiante de Viedma, fue elegido por Bad Bunny para subir al escenario en el estadio River Plate ante más de 90 mil personas y terminó celebrando junto a Tini Stoessel, Bizarrap y La Joaqui.

El joven de 25 años había viajado a Buenos Aires con su novia para asistir a la primera fecha del “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”. Durante el show, el artista lo seleccionó para participar en “La Casita”, el segmento donde un fan interpreta un fragmento de una canción sobre el escenario.

Tras cantar, Nacho se abrazó con Benito Antonio Martínez Ocasio —nombre real del cantante— y fue invitado a quedarse en el espacio donde también estaban María Becerra y J Rei, junto a influencers presentes en el evento.

El recital marcó el inicio de tres presentaciones consecutivas con entradas agotadas en River y tuvo momentos destacados como el homenaje a Soda Stereo con “De música ligera” y la aparición del artista con la camiseta argentina en guiño a Lionel Messi.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales y convirtió al joven patagónico en protagonista de una noche histórica para el artista puertorriqueño en Buenos Aires.