Motos, ruidos y maniobras peligrosas en la costanera de Río Gallegos

Vecinos de Río Gallegos registraron a un grupo de jóvenes circulando en motos y realizando maniobras peligrosas en la costanera local, con ruidos molestos, conductas riesgosas y sin controles visibles.

La costanera fue convertida en peatonal en determinadas jornadas para que familias y vecinos puedan disfrutar del espacio, pero durante la noche la medida volvió a ser vulnerada con motos a alta velocidad en sectores donde no deberían circular.

El hecho quedó registrado en videos tomados por vecinos, quienes denunciaron el riesgo para las personas que caminaban por la zona y ruidos constantes que alteraron la tranquilidad del paseo.

Desde hace pocos años llegó a Río Gallegos el stunt, una práctica de acrobacias de alto riesgo en motocicletas surgida en Estados Unidos en la década del 80. En Latinoamérica tuvo una adaptación conocida como “Grau da Favela”, especialmente en Brasil, donde se realizan concentraciones de motociclistas que ejecutan piruetas como cortes, wheelie, willy y maniobras extremas.

En el norte del país, sobre todo en provincias que limitan con Brasil como Misiones, la movida grau se popularizó hace varios años. En Río Gallegos, este fenómeno comenzó a verse hace aproximadamente cuatro años y, según vecinos, derivó en encuentros convocados por redes sociales que muchas veces terminan en picadas y acrobacias riesgosas en espacios públicos no habilitados.