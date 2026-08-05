Más de 50 efectivos continúan la búsqueda de César Aguilar

El superintendente de Seguridad de la Policía de Santa Cruz, comisario general Fernando Gutiérrez, confirmó en diálogo con LU12 AM680 que se mantiene activo el operativo para dar con el paradero de César Agustín Aguilar Pérez, un vecino de 58 años de Río Gallegos que permanece desaparecido desde el 26 de julio. El dispositivo involucra a más de 50 efectivos de distintas áreas y continuará durante toda la semana con rastrillajes en la ría, Punta Loyola y la costanera, en el marco de la investigación que busca reconstruir sus últimos movimientos.

En paralelo, Gutiérrez solicitó la colaboración de la comunidad, especialmente de quienes cuenten con cámaras de seguridad en la zona costera frente al frigorífico Monte Carlos. Se buscan registros de la madrugada del 27 de julio, entre la 1:30 y las 9:00 horas. Cualquier información o imagen relevante debe ser informada de inmediato al 911, ya que puede resultar clave para el avance de la causa.