Muerte de dos bebés en el SAMIC de El Calafate: qué se investiga y cuáles son las últimas novedades

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La investigación por la muerte de dos bebés en el Hospital SAMIC de El Calafate continúa en etapa judicial. El abogado querellante Ignacio Alcántara explicó las últimas novedades de la causa y detalló qué pericias y elementos de prueba están siendo analizados.

Los fallecimientos ocurrieron el 6 y el 16 de abril, con diez días de diferencia. La investigación contempla estudios preliminares de autopsia, historias clínicas electrónicas, allanamientos y el análisis de los catéteres utilizados en la atención de los bebés.

Además, el abogado se refirió a la declaración de la médica que realizó la denuncia inicial y al pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados sobre el área de pediatría del SAMIC.

La causa continúa bajo investigación y no existen conclusiones definitivas sobre las responsabilidades por los fallecimientos.