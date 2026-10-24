Muerte de Gilmar Claros: la familia cambió de abogado y exige respuestas

Continúa la conmoción en Río Gallegos tras la muerte de Gilmar Claros Ferrel, el vecino detenido en el barrio San Benito tras un confuso episodio familiar. La familia decidió cambiar su representación legal —ahora a cargo del doctor Matías Solano— y reclama celeridad a la Justicia en la entrega de la autopsia.

En el móvil de La Mañana de LU12 por Radio Río Gallegos, Matías Fenelli detalló las contradicciones en los horarios informados, el reclamo de la familia para poder trasladar el cuerpo a Bolivia y el desgarrador testimonio de Marcelina, expareja de Claros, quien denunció presuntas agresiones dentro de la Comisaría Séptima y exigió que el caso no quede impune.