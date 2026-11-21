Muerte en la Comisarìa Séptima: así fue la reconstrucción de los hechos

Este sábado por la mañana se llevó adelante la doble reconstrucción de los hechos en el marco de la investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel, el trabajador de 35 años que falleció el pasado 16 de octubre bajo custodia policial en Río Gallegos.

El procedimiento estaba previsto para las 8:00, pero comenzó aproximadamente a las 8:25 en el complejo habitacional de calle 14, entre 13 y 17, en el barrio San Benito. Luego, la comitiva judicial se trasladó a la División Comisaría Séptima, ubicada en la intersección de las calles 13 y 32.

La medida se realizó a partir de la declaración de uno de los tres policías detenidos en la causa y tuvo como objetivo contrastar su versión con las pruebas reunidas durante la investigación.

El informe de autopsia determinó que Claros Ferrel murió por asfixia mecánica por compresión cervical extrínseca. Además, constató 14 lesiones externas recientes y seis costillas fracturadas, entre otros hallazgos.

La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción N° 3 y cuenta con la intervención de Gendarmería Nacional Argentina. Por el caso permanecen detenidos tres efectivos policiales.