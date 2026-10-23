Muerte en la Comisaría Séptima: la Justicia citó a la familia de Gilmar Ferrel

El periodista Matías Fenelli reportó desde el juzgado de instrucción número tres de Río Gallegos sobre los avances en la investigación por la muerte del vecino Gilmar Ferrel, de 35 años y nacionalidad boliviana, ocurrida tras una intervención policial en la Comisaría Séptima. En la causa, la familia y la exmujer de Ferrel contrataron la representación del abogado Jorge Trebotich para constituirse en el expediente. Desde el entorno del fallecido, tanto su hermano como allegados de la comunidad afirmaron que «no era una persona violenta» ni registraba antecedentes de violencia de género denunciados. Asimismo, según testimonios recabados fuera de cámara, familiares de la pareja señalaron irregularidades durante la detención, sosteniendo que la policía «destruyó el domicilio cuando ingresó» y que dentro del lugar «lo metieron dentro de otra habitación dentro de la casa y que ya lo empezaron a golpear». Por su parte, la pareja del hombre negó en sus declaraciones haber ejercido o sufrido episodios de esa magnitud y manifestó haber pedido a los efectivos «solamente lo retire del domicilio, nada más». En contraposición, desde la versión brindada inicialmente por las autoridades policiales, representadas por el comisario Garay de la regional sur, se indicó que la primera comisión que acudió tras el llamado al 911 solicitó refuerzos aduciendo que la persona se encontraba alterada y no lograba ser reducida. Mientras aguardaban los estudios preliminares de la autopsia, se constató que «oficialmente la policía y o el gobierno o jefatura de policía o Ministerio de Seguridad hasta ahora no ha emitido un solo comunicado sobre este tema» y que los efectivos involucrados en el procedimiento «seguían trabajando con normalidad» sin haber sido apartados preventivamente.