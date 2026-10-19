Muerte en la Comisaría Séptima: la palabra del comisario Garay sobre lo ocurrido en Río Gallegos

Durante una entrevista brindada a La Mañana de LU12, el jefe de la Regional Sur, comisario Cristian Garay, brindó precisiones sobre el hecho ocurrido el sábado antes de las 23 horas en el barrio San Benito, donde un hombre de 38 años, identificado como Carlos Ferrel Gilmar, falleció tras ser conducido a la Comisaría Séptima luego de una intervención por violencia de género. Según detalló la autoridad policial, el personal acudió al lugar tras un llamado del sistema 911 originado a partir del aviso en el gimnasio Indio Nicolai y se encontró con la denuncia de una mujer. “Inmediatamente la otra parte involucrada, una persona de sexo masculino de alrededor de 35 años, se torna un poquito violento hacia el personal, tiene que ser reducido con la asistencia de otros efectivos del Comando de Patrullas y es así que es trasladado a la Comisaría Séptima”, explicó Garay, agregando que al momento de ingresar a la seccional, cerca del sector de celaduría, el hombre se desvaneció.

Ante la emergencia, los efectivos procedieron a quitarle los elementos de sujeción e iniciaron maniobras de RCP durante “entre 30 y 40 minutos”, convocando en simultáneo a la ambulancia que continuó con la asistencia hasta que se constató el deceso. Respecto a la transparencia del proceso investigativo, el jefe policial confirmó que inmediatamente se dio intervención a la justicia y se convocó a la Gendarmería Nacional para la realización de la inspección ocular, toma de declaraciones y peritajes de estilo. “Para poder darle tranquilidad y confianza también a los familiares y a la comunidad, nosotros pedimos que intervenga otra fuerza”, remarcó el comisario, precisando que la fuerza provincial se puso a entera disposición y que la causa se encuentra a cargo del Juzgado de Instrucción del doctor Jiménez, a la espera del informe final de la autopsia que determinará la causa del fallecimiento. Asimismo, Garay indicó que el personal interviniente se encuentra debidamente identificado mediante los libros de guardia y que se dio participación a la Dirección de Bienestar Policial con un equipo de psicólogas para contener a los efectivos que participaron del procedimiento.