Muerte en la Seccional Séptima: el testimonio de la directora del Gimnasio Municipal “Indio Nicolai“

Tras el luctuoso desenlace ocurrido la noche del viernes en la Comisaría Séptima de Río Gallegos, donde un hombre de 36 años falleció momentos después de ser aprehendido por un caso de violencia de género, la mañana de este lunes la atención informativa se trasladó al corazón del barrio San Benito.

Hasta allí llegó el móvil de exteriores de LU12 AM680 para reconstruir el punto de partida de este drama: el Gimnasio Municipal “Indio Nicolai“, el refugio al que acudió desesperado un nene de 10 años para salvar a su madre.

En un diálogo revelador con la Decana de la Patagonia, la directora del establecimiento deportivo, Roxana Russo, detalló la secuencia vivida en el predio municipal ubicado justo enfrente del complejo de departamentos donde se desencadenaron los hechos.