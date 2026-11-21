Mujeres Fierreras: 11 años rompiendo barreras y compartiendo la pasión por los motores

Marcela Carrillo y Bárbara Herrera, integrantes de Mujeres Fierreras, visitaron La Opinión Austral y contaron cómo nació el grupo hace 11 años, en un ambiente que describieron como machista, con el objetivo de reunir a mujeres apasionadas por los autos y ganar espacios de participación.

Marcela recordó que la iniciativa surgió de la necesidad de encontrar otras mujeres con sus mismos intereses y también de aprender sobre mecánica para evitar situaciones en las que pudieran sentirse engañadas al llevar sus vehículos a un taller.

Este sábado 21 de noviembre, desde las 19, realizarán una nueva edición del encuentro en el autódromo José Muñiz, con entrada libre y gratuita.

Habrá autos, motos y camionetas de Santa Cruz y Chile, premios en distintas categorías, votación de los expositores, bandas en vivo y propuestas para toda la familia. Además, la pista de karting estará abierta desde las 20 hasta la medianoche.

Once años de pasión, compañerismo y mujeres que siguen conquistando su lugar en el mundo fierrero.