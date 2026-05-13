Multitudinaria marcha universitaria en Río Gallegos

Docentes, no docentes, estudiantes y vecinos de Río Gallegos protagonizaron este martes una importante movilización para reclamar la inmediata aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario. La convocatoria reunió a integrantes de distintas casas de estudio y gremios educativos que denunciaron fuertes recortes presupuestarios en las universidades nacionales.

La marcha comenzó en Plaza Güemes y avanzó por Avenida San Martín hasta Avenida Néstor Kirchner, donde se realizó una gran concentración. Desde la comunidad universitaria advirtieron que las instituciones reciben actualmente cerca de un 45% menos de financiamiento, afectando salarios, becas, infraestructura y el funcionamiento general. “Con estos salarios no se puede vivir”, expresó la secretaria general de ADIUNPA, Karina Dodman.