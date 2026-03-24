Miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo durante la vigilia por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la previa de la movilización central del 24 de marzo.
La jornada incluyó recitales, intervenciones culturales y charlas abiertas, con la participación de artistas como León Gieco, Ricardo Mollo, Wos, La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo.
Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales convocaron al acto central que se realizará este martes a las 16:30, donde se leerá un documento consensuado.
Se espera la llegada de columnas desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Congreso y el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).
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