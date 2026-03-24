Multitudinaria vigilia en Plaza de Mayo por los 50 años del golpe

Miles de personas se concentraron en la Plaza de Mayo durante la vigilia por el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, en la previa de la movilización central del 24 de marzo.

La jornada incluyó recitales, intervenciones culturales y charlas abiertas, con la participación de artistas como León Gieco, Ricardo Mollo, Wos, La Delio Valdez y Las Pastillas del Abuelo.

Organismos de derechos humanos y organizaciones sociales convocaron al acto central que se realizará este martes a las 16:30, donde se leerá un documento consensuado.

Se espera la llegada de columnas desde distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, como el Congreso y el Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA).

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