Mundial 2026: las nuevas reglas que implementará la FIFA

La FIFA confirmó cambios reglamentarios para el Mundial 2026 con el objetivo de agilizar el juego y reducir las demoras. Además, la AFA actualizó criterios arbitrales y prohibió pararse sobre la pelota.

Entre las principales medidas, los jugadores reemplazados tendrán 10 segundos para salir del campo; si superan ese tiempo, el ingresante deberá esperar un minuto para entrar. También habrá un límite de cinco segundos para realizar saques de banda y de meta.

A su vez, los futbolistas atendidos dentro del terreno deberán esperar un minuto para volver a ingresar. Las tarjetas amarillas se limpiarán tras la fase de grupos y los cuartos de final, y solo el capitán podrá reclamarle decisiones al árbitro.