Murió Carlos Rinke, héroe de Malvinas y leyenda del ataque al buque britanico HMS Coventry

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🇦🇷 Carlos Alfredo Rinke, comodoro retirado de la Fuerza Aérea Argentina, falleció este miércoles en Córdoba, donde esperaba un trasplante de médula ósea. Era conocido como el “Numeral de Hierro”.

🛩️ Durante la guerra de Malvinas de 1982, cuando tenía 26 años, participó en seis misiones de combate a bordo de aviones A-4B Skyhawk. Intervino en ataques contra buques británicos como el HMS Antelope y el HMS Broadsword.

🕊️ Su trayectoria fue recordada por las Fuerzas Armadas y dirigentes políticos, que expresaron sus condolencias y destacaron su participación en el conflicto bélico.

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