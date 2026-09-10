Murió Chiche Gelblung a los 82 años: los detalles de su despedida y su carrera

Desorden en la Mesa rindió un homenaje a Samuel “Chiche” Gelblung, un periodista emblemático de la cultura argentina que falleció este 9 de septiembre a los 82 años. Con una carrera iniciada en 1966 como director de la revista Gente, Gelblung tuvo una trayectoria multifacética que abarcó prensa escrita, radio, televisión y medios digitales, destacándose como director, conductor y corresponsal de guerra.

Durante la emisión, los conductores recordaron su impronta y su versatilidad profesional, señalando que fue “un periodista muy icónico de nuestro país” que contó con “una carrera avasallante”. A lo largo de la transmisión, se rememoraron momentos históricos y polémicos de su trayectoria, destacando su profesionalismo al entrevistar y su capacidad de adaptación: “él fue profesional siempre, le entrevistó a quien tenía que entrevistar y punto”. Asimismo, se hizo referencia a sus últimos días, señalando que “optó por seguir hasta los últimos de sus días” en la profesión.

El velatorio del reconocido periodista se llevó a cabo en la sala velatoria de la AMIA en Villa Crespo, lugar donde se acercaron familiares, amigos y colegas como Gustavo Sofovich, Susana Roccasalvo, Mariano Iúdica y Graciela Alfano. A las 15:15, el cortejo fúnebre partió rumbo al cementerio de La Tablada, acompañado por el aplauso de los presentes para despedir a una de las figuras históricas del periodismo en Argentina.